Україна готується до коронавірусу: лікарні повністю забезпечили киснем

Моз посилив заходи безпеки в зв'язку з поширенням коронавіруса 2019-nCoV в Китаї. Про це повідомляє прес-служба Кабміну в середу, 29 січня.

"Враховуючи інформацію про епідемічному поширенні 2019-nCoV і наявність прямого авіасполучення з Китаєм, на відповідних санітарно-карантинних пунктах (СКП) в аеропорту Бориспіль посилені команди швидкого реагування та епідеміологів. СКП переведені на цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Оскільки хід коронавирусной інфекції проявляться пневмонією. Одним з основних методів терапії є оксигенотерапія. Всі відділення інтенсивної терапії на 100% забезпечені киснем. Зазначається, що фахівці СКП підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами. Мандрівники з симптомами захворювання будуть спрямовані на подальше медичне обстеження. Крім того, всім подорожуючим надається актуальна інформація по попередженню захворювання.

У МОЗ також оголосили, що вакцин і ліків від коронавіруса 2019-nCoV не існує, тому слід дотримуватися стандартних заходів профілактики ГРВІ.

- Центр громадського здоров'я розіслав регіональним епідеміологічним службам інструкції ВООЗ щодо виявлення можливих випадків нового вірусу і прийняття відповідних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, у мережі з'явилося відео як перевіряють пасажирів з Китаю в аеропорту "Бориспіль" для виявлення небезпечного коронавіруса прямо в літаку.

ВООЗ підвищила рівень загрози поширення нового коронавіруса