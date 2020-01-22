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22 января 2020, среда, 17:25 118
Судебная власть 2020-01-22T17:25:01+02:00
Українські Новини
Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ

Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ

Анна Рудык
Гаджибей, НБУ, Верховный Суд, Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Верховный Суд отклонил кассацию Национального банка по делу об обращении взыскания на предмет ипотеки связанной с бывшим собственником Приватбанка Игорем Коломойским компании "Гаджибей". 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Верховный Суд 22 января отклонил кассационную жалобу НБУ на решение судов предыдущих инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки, связанной с Коломойским компании "Гаджибей".

Указанная компания в октябре 2014 года предоставила НБУ в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся Приватбанку до национализации.

Отмечается, что поскольку компания "Гаджибей" не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя Приватбанка, НБУ, с целью погашения задолженности путем обращения взыскания на залоговое имущество, подал иск в Хозяйственный суд Одесской области.

26 октября 2018 суд первой инстанции, а 22 октября 2019 суд апелляционной инстанции отклонили исковые требования НБУ.

Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов Приватбанка.

Нацбанк отмечает, что при подаче иска он руководствовался нормами, в частности, закона "О Национальном банке Украины", которым Нацбанк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на залоговое имущество с финансовых и имущественных поручителей.

Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения. 

В НБУ подчеркнули, что Верховный Суд неоднократно указывал, что право бесспорного списания средств со счетов Приватбанка не является обязанностью НБУ, поэтому никоим образом не исключает и не может исключать определенное законом право на обращение взыскания на предмет ипотеки, в частности в судебном порядке.

Такая правовая позиция была четко указана в спорах с аналогичными правоотношениями (в постановлениях Верховного Суда от 03.07.2018 по делам № 910/15475/17 и № 910/15408/17, а также в постановлении от 26.09.2018 по делу № 910/16978/17). 

Как сообщали Українські Новини, с компании Коломойского суд решил взыскать недвижимость на 100 млн гривен.

А после того, как Приватбанк инициировал судебное разбирательство, юристы обвинили бывших собственников банка в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле.

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