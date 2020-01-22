Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ

Верховный Суд отклонил кассацию Национального банка по делу об обращении взыскания на предмет ипотеки связанной с бывшим собственником Приватбанка Игорем Коломойским компании "Гаджибей".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Верховный Суд 22 января отклонил кассационную жалобу НБУ на решение судов предыдущих инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки, связанной с Коломойским компании "Гаджибей".

Указанная компания в октябре 2014 года предоставила НБУ в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся Приватбанку до национализации.

Отмечается, что поскольку компания "Гаджибей" не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя Приватбанка, НБУ, с целью погашения задолженности путем обращения взыскания на залоговое имущество, подал иск в Хозяйственный суд Одесской области.

26 октября 2018 суд первой инстанции, а 22 октября 2019 суд апелляционной инстанции отклонили исковые требования НБУ.

Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов Приватбанка.

Нацбанк отмечает, что при подаче иска он руководствовался нормами, в частности, закона "О Национальном банке Украины", которым Нацбанк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на залоговое имущество с финансовых и имущественных поручителей.

Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения.

В НБУ подчеркнули, что Верховный Суд неоднократно указывал, что право бесспорного списания средств со счетов Приватбанка не является обязанностью НБУ, поэтому никоим образом не исключает и не может исключать определенное законом право на обращение взыскания на предмет ипотеки, в частности в судебном порядке.

Такая правовая позиция была четко указана в спорах с аналогичными правоотношениями (в постановлениях Верховного Суда от 03.07.2018 по делам № 910/15475/17 и № 910/15408/17, а также в постановлении от 26.09.2018 по делу № 910/16978/17).

Как сообщали Українські Новини, с компании Коломойского суд решил взыскать недвижимость на 100 млн гривен.

А после того, как Приватбанк инициировал судебное разбирательство, юристы обвинили бывших собственников банка в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле.