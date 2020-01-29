Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень

Після того, як бізнесмен Ігор Коломойський виграв суд про погашення боргу перед НБУ, Верховний Суд зобов'язав Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Кривий Ріг, Дніпропетровська область) виплатити підконтрольна Коломойському "Спірит Фінанс" 1,3 млрд гривень.

Про це йдеться в постанові суду, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у вересні 2017 року загальні збори акціонерів ПГЗК прийняли рішення про виплату дивідендів на 16,16 млрд грн (10,16 грн у розрахунку на одну просту акцію).

При цьому у встановлений законом строк дивіденди не були виплачені компаніям-акціонерам - Меlсhеtt Іnvest Limited (Багами), Вrіmmltоn Limited (Британські Віргінські острови), Мilnerbay S. A. (Британські Віргінські острови), Duxston Holdings LImited (Кіпр), Lucrino Investments Limited (Кіпр), Renalda Investments Limited (Кіпр).

У травні 2018 за договором факторингу акціонери поступилися право вимоги компанії "ПГЗК", яка звернулася з позовом до суду.

Відповідач заперечував позов і зазначив, що право на отримання частини прибутку акціонерного товариства закріплено виключно за акціонерами такого товариства, а обов'язок виплати дивідендів має реалізовано тільки його акціонерами, а не будь-якою іншою особою, яка не є спадкоємцем і/або правонаступником такого товариства.

При цьому договори факторингу відповідач вважає такими, що суперечать інтересам держави та суспільства, і заявляє, що вони укладені з метою ухилення від сплати податків та проведення фінансового моніторингу зазначеної операції.

За даними ЗМІ, компанія "Спірит Фінанс" підконтрольна бізнесменові Ігорю Коломойському та іншим колишнім власникам Приватбанку.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ раніше заявив про тиск та інформаційної атаки з боку Коломойського.

Тим часом, Коломойський хоче, щоб Україна налагодила відносини з РФ, взявши у неї $100 млрд.