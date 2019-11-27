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27 ноября 2019, среда, 09:49 677
Экономика 2019-11-27T09:50:54+02:00
Українські Новини
НБУ заявляет о давлении и информационной атаке со стороны Коломойского

НБУ заявляет о давлении и информационной атаке со стороны Коломойского

информационная атака, Давление, Нацбанк Украины, Игорь Коломойский
Нацбанк
Нацбанк

Национальный банк заявляет о давлении и информационной атаке со стороны экс-собственника Приватбанка Игоря Коломойского.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек", - говорится в нем.

В НБУ полагают, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-собственник Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов, выведенных из Приватбанка до национализации.

В то же время Президент, правительство, Национальный банк единогласно считают, что средства должны быть возвращены.

Цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы: дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ; избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из Приватбанка средства.

НБУ полагает, что о заказном характере этой информационной кампании и о том, что заказчиком выступает именно Игорь Коломойский, говорят следующие факты.

Во-первых, митингующие под НБУ, по свидетельству СМИ, получают деньги за участие в митингах.

Организатором митингов является общественная организация "Стоп коррупции", которую исключили в сентябре 2018 из Глобальной сети журналистов расследователей (GIJN) из-за непрофессионализма и конфликт интересов.

Во-вторых, к митингам с 25 ноября присоединились работники "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Игорю Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы Приватбанка в Днепре и Киеве.

В-третьих, атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором Коломойского.

Как сообщали Українські Новини, 25 ноября участники митинга возле Национального банка пытались ворваться в здание.


Тем временем, Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе Приватбанк.

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