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  • В Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень
29 січня 2020, середа, 09:22 17
Австралія 2020-01-29T11:30:03+02:00
Українські Новини
В Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень

В Австралії відтворили коронавірус від зараженого пацієнта і передадуть у ВООЗ для досліджень

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Епідемія коронавірусу, ВООЗ, Австралія
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Вчені в Австралії зуміли відтворити аналог відомого коронавіруса, яким по всьому світу заразилося щонайменше 6 тисяч осіб. Про це передає ВВС.

Наголошується, що австралійські експерти були першими, кому вдалося це зробити за межами Китаю. Тепер зразок передадуть Всесвітньої організації здоров'я (ВООЗ) для проведення досліджень.

Дослідники зі спеціалізованої лабораторії в Мельбурні, заявили, що їм вдалося виростити копію вірусу від зараженого пацієнта. До цього в Китаї вчені поділилися з колегами послідовністю геному коронавіруса.

"Ми планували таке відкриття протягом багатьох років, і саме тому ми змогли отримати відповідь так швидко", - зазначив доктор Майк Кэттон з Інституту інфекції і імунітету Пітера Доерті.

Лікарі також заявили, що копія вірусу може бути використана в якості контрольного матеріалу" для тестування і може змінити "правила гри" для діагностики цієї хвороби в цілому.

Як повідомляли "Українські Новини", у мережі з'явилося відео як перевіряють пасажирів з Китаю в аеропорту "Бориспіль" для виявлення небезпечного коронавіруса прямо в літаку.

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