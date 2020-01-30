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30 января 2020, четверг, 06:20 26
СМИ 2020-01-30T06:20:02+02:00
Українські Новини
В Украине закодировали 23 спутниковых каналов. Что делать абонентам?

В Украине закодировали 23 спутниковых каналов. Что делать абонентам?

Кира Молчанова
Телевидение, Украинское телевидение, Кабельное ТВ, Спутниковое ТВ
Как продолжить смотреть любимые каналы. Фото: Рixabay.
Как продолжить смотреть любимые каналы. Фото: Рixabay.

С 28 января часть украинцев, которые пользовались "спутниковыми тарелками", лишились 23 популярных телеканалов. Українські Новини выясняли, как не остаться без любимых передач.

После кодирования, у украинцев останется еще около 90 доступных для бесплатного просмотра телеканалов разной направленности. По словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, с получением качественной информации у украинцев проблем возникнуть не должно.

"Информационного контента в открытом доступе сегодня с избытком. Зато после кодирования будет дефицит развлекательного контента. Если сегодня информационные и общественные медиа будут давать больше развлекательного контента (фильмов, сериалов), то, думаю, они от этого только выигрывает и получат новую аудиторию", - рассказал Костинский в интервью НВ.

Прежние каналы украинцы тоже смогут смотреть - как с помощью тарелок, так и несколькими альтернативными способами.

Подписка

Чтобы смотреть спутниковое телевидение, придется купить специальный тюнер со встроенной системой кодирования Verimatrix. Сейчас такое устройство стоит 1099 гривен. Тюнер должен быть маркирован значком "УТБ" ("Украинское телевидение"). После этого нужно оформить подписку на одну из двух DTH-платформ: Viasat и XtraTV. Стоимость пакета услуг от провайдеров колеблется в промежутке от 55 до 249 гривен в месяц. Провайдеры предлагают разные пакеты услуг и разные наборы каналов, среди которых есть посвященные спорту или природе. Также среди них будут и те, которые исчезли из бесплатного вещания накануне.

Какие тарифы предлагает провайдер Viasat. Фото: скриншот сайтаКакие тарифы предлагает провайдер Viasat. Скриншот сайта Viasat

Какие тарифы предлагает провайдер Xtra TV. Фото: скриншот сайтаКакие тарифы предлагает провайдер Xtra TV. Скриншот сайта xtratv.com.ua

Смотреть то, что останется

Зрители не останутся без бесплатного контента даже если не будут ни на что подписываться. В открытом доступе останутся около 40 украинских телеканалов. В частности, это государственные каналы "Рада" и "Культура", информационные "112 Украина", "Прямой", "5 канал", "Эспрессо ТВ", общественный вещатель "Первый национальный" (UA:Первый) и др.

Перейти на Т2

Можно купить DVB-T2 и пользоваться больше чем 20 каналами цифрового эфирного телевидения. Большинство из них – это как раз те, которые 28 января закончили свое бесплатное вещание. В некоторых областях бесплатных каналов больше, в некоторых меньше.

Подключить кабельное телевидение

Сегодня в Украине есть два крупных провайдера кабельного телевидения. Это "Триолан" и "Ланет". Стоимость пакета услуги на месяц – от 59 гривен, но сростом популярности кабельного тарифы могут расти.

Тарифы от провайдера Triolan. Фото: скриншот сайтаТарифы от провайдера Triolan. Скриншот сайта triolan.com

Тарифы от провайдера Lanet. Фото: скриншот сайтаТарифы от провайдера Lanet. Скриншот сайта lanet.ua

Интернет-телевидение

IPTV и ОТТ-платформы позволяют смотреть любые телеканалы на компьютерах, смартфонах и любых других устройствах везде, где есть быстрый интернет. Это сервисы Megogo, OLL. TV, Divan. TV, Omega TV, YouTV, Sweet. TV, Prosto TV, Kyivstar TV, Volia Smart TV и YouTube. Они предлагают платить за свои услуги от 80 гривен в месяц.

Чтобы подключить каналы, нужно связаться с выбранным провайдером и оформить заявку на определенный пакет услуг. В случае со спутниковым телевидением, провайдер даже высылает "Новой Почтой" TV-тюнер – специальный приемник, который будет принимать спутниковый сигнал.

Как сообщали Українські Новини, провайдеры предупреждали о скором прекращении бесплатного спутникового вещания 23 украинских каналов.

До этого стало известно, в каких онлайн-кинотеатрах укракинцы смогут смотреть любимые фильмы и сериалы.

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