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28 января 2020, вторник, 23:53 9
Внешняя политика 2020-01-28T23:54:08+02:00
Українські Новини
Еврокомиссар приедет Украину, чтобы проверить реформы Гончарука

Еврокомиссар приедет Украину, чтобы проверить реформы Гончарука

Ярина Вацяк
Евросоюз, реформы в Украине, Алексей Гончарук, Оливер Вархейи, еврокомиссар
ЕС-Украина. Фото: @OliverVarhelyi
ЕС-Украина. Фото: @OliverVarhelyi

Европейский комиссар по вопросам политики соседства и политики расширения Оливер Вархейи посетит Украину 11-12 февраля.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам 6-го заседания Совета ассоциации "Украина - ЕС", передают Українськi Новини.

Он поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука за проведенные реформы.

"Я также буду проверять эти реформы на месте, когда я с радостью посещу Киев 11-12 февраля", - сказал он.

В частности, еврокомиссар отметил судебную реформу и реформу децентрализации.

Вархейи сообщил, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать реформы в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Европейский Союз решил выделить Украине 26 млн евро для проведения земельной реформы.

Тем временем, Украина намерена участвовать в саммите Восточного Европейского Союза в Брюсселе (Бельгия) в июне.

Ранее Украина и Европейский Союз подписали 5 финансовых соглашений. Финансирование предусмотрено на программы технического сотрудничества, антикоррупционных инициатив, поддержки гражданского общества и культуры, поддержки востока Украины и децентрализации.

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