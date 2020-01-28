Еврокомиссар приедет Украину, чтобы проверить реформы Гончарука

Европейский комиссар по вопросам политики соседства и политики расширения Оливер Вархейи посетит Украину 11-12 февраля.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам 6-го заседания Совета ассоциации "Украина - ЕС", передают Українськi Новини.

Он поблагодарил премьер-министра Алексея Гончарука за проведенные реформы.

"Я также буду проверять эти реформы на месте, когда я с радостью посещу Киев 11-12 февраля", - сказал он.

В частности, еврокомиссар отметил судебную реформу и реформу децентрализации.

Вархейи сообщил, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать реформы в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, Европейский Союз решил выделить Украине 26 млн евро для проведения земельной реформы.

Тем временем, Украина намерена участвовать в саммите Восточного Европейского Союза в Брюсселе (Бельгия) в июне.

Ранее Украина и Европейский Союз подписали 5 финансовых соглашений. Финансирование предусмотрено на программы технического сотрудничества, антикоррупционных инициатив, поддержки гражданского общества и культуры, поддержки востока Украины и децентрализации.