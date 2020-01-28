Сегодня большинство спутниковых украинских каналов исчезнет из бесплатного доступа

Сегодня, 28 января, ряд популярных украинских телеканалов исчезнет из бесплатного доступа для владельцев "спутниковой тарелки". 23 наиболее рейтинговых канала Украины прекращают вещание в свободном доступе. Об этом сообщает "112 Украина". Также соответствующее сообщение в начале прошлой недели опубликовал сайт телеканала "1+1". Украинскому зрителю придется платить за возможность просмотра со "спутниковой тарелки" таких телеканалов украинских медиахолдингов, как: 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, ПлюсПлюс, Бигуди; "Медиа Группа Украина": "Украина", НЛО ТV, Индиго TV; StarLightMedia: СТБ, Новый канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV; Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм. В открытом доступе останутся около 40 украинских телеканалов (региональные, нишевые). В частности, это государственные каналы "Рада" и "Культура", информационные "112 Украина", "Прямой", "5 канал", "Эспрессо ТВ", общественный вещатель "Первый национальный" (UA:Первый) и др. Как сообщали Українські Новини, телеканал для оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля. Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года. Тем временем, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.