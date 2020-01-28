Які телеканали зникли з безкоштовного доступу

З сьогоднішнього дня, 28 січня, українці більше не зможуть дивитися безкоштовно 23 популярних українських телеканала. Українські Новини вже писали про попередження, які робили провайдери до відключення. З безкоштовного доступу зникли телканали: 1+1 2+2 ТЕТ УНІАН ТБ Плюсплюс Бігуді "Україна" НЛО ТБ Індиго TV СТБ Новий канал ICTV М1 М2 ОЦЕ TV Інтер НТН К1 К2 Мега Піксель Zoom Enter-фільм. Зміни торкнулися тих абонентів, які використовували "супутникові тарілки". Справа в тому, що 28 січня Україна перейшла на нове кодування супутникового сигналу. Щоб продовжити дивитися звичні програми, потрібно підключитися до одного з провайдерів. У вільному доступі в українців будуть ще близько 40 українських телеканалів. Раніше Українські Новини повідомляли про скоре зникнення декількох каналів з безкоштовного супутникового мовлення. До цього стало відомо, в яких онлайн-кінотеатрах українці зможуть дивитися улюблені фільми і серіали.