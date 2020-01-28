Які телеканали зникли з безкоштовного доступу

З сьогоднішнього дня, 28 січня, українці більше не зможуть дивитися безкоштовно 23 популярних українських телеканала. Українські Новини вже писали про попередження, які робили провайдери до відключення.

З безкоштовного доступу зникли телканали:

1+1

2+2

ТЕТ

УНІАН ТБ

Плюсплюс

Бігуді

"Україна"

НЛО ТБ

Індиго TV

СТБ

Новий канал

ICTV

М1

М2

ОЦЕ TV

Інтер

НТН

К1

К2

Мега

Піксель

Zoom

Enter-фільм.

Зміни торкнулися тих абонентів, які використовували "супутникові тарілки".

Справа в тому, що 28 січня Україна перейшла на нове кодування супутникового сигналу. Щоб продовжити дивитися звичні програми, потрібно підключитися до одного з провайдерів. У вільному доступі в українців будуть ще близько 40 українських телеканалів.

Раніше Українські Новини повідомляли про скоре зникнення декількох каналів з безкоштовного супутникового мовлення.

До цього стало відомо, в яких онлайн-кінотеатрах українці зможуть дивитися улюблені фільми і серіали.