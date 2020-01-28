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28 січня 2020, вівторок, 19:30 17
ЗМІ 2020-01-28T19:30:02+02:00
Українські Новини
Які телеканали зникли з безкоштовного доступу

Які телеканали зникли з безкоштовного доступу

Кира Молчанова
Телеканал, Українське телебачення, Телебачення
В Україні зникають з вільного доступу 23 телеканали. Фото: Рixabay
В Україні зникають з вільного доступу 23 телеканали. Фото: Рixabay

З сьогоднішнього дня, 28 січня, українці більше не зможуть дивитися безкоштовно 23 популярних українських телеканала. Українські Новини вже писали про попередження, які робили провайдери до відключення.

З безкоштовного доступу зникли телканали:

  • 1+1
  • 2+2
  • ТЕТ
  • УНІАН ТБ
  • Плюсплюс
  • Бігуді
  • "Україна"
  • НЛО ТБ
  • Індиго TV
  • СТБ
  • Новий канал
  • ICTV
  • М1
  • М2
  • ОЦЕ TV
  • Інтер
  • НТН
  • К1
  • К2
  • Мега
  • Піксель
  • Zoom
  • Enter-фільм.

Зміни торкнулися тих абонентів, які використовували "супутникові тарілки".

Справа в тому, що 28 січня Україна перейшла на нове кодування супутникового сигналу. Щоб продовжити дивитися звичні програми, потрібно підключитися до одного з провайдерів. У вільному доступі в українців будуть ще близько 40 українських телеканалів.

Раніше Українські Новини повідомляли про скоре зникнення декількох каналів з безкоштовного супутникового мовлення.

До цього стало відомо, в яких онлайн-кінотеатрах українці зможуть дивитися улюблені фільми і серіали.

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