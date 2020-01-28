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28 января 2020, вторник, 12:18 25
Внешняя политика 2020-01-28T12:28:36+02:00
Українські Новини
В Украину приедет госсекретарь США Помпео

В Украину приедет госсекретарь США Помпео

Надежда Комендантова
госсекретарь США, Майк Помпео, официальный визит
Помпео. Фото: e-news.su
Помпео. Фото: e-news.su

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США, передают Українськi Новини.

Помпео посетит Киев, где встретится с Президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме этого, секретарь примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с представителями религиозного и гражданского общества.

В сообщении отмечается, что госсекретарь также планирует посетить Лондон (Великобритания), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан) с 29 января по 4 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, 7 января 2020 года Зеленский обсудил с Помпео планы относительно восстановления мира на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января.


Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

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