В Украину приедет госсекретарь США Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США, передают Українськi Новини. Помпео посетит Киев, где встретится с Президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме этого, секретарь примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском соборе, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с представителями религиозного и гражданского общества. В сообщении отмечается, что госсекретарь также планирует посетить Лондон (Великобритания), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан) с 29 января по 4 февраля. Как сообщали Українськi Новини, 7 января 2020 года Зеленский обсудил с Помпео планы относительно восстановления мира на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января.Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.