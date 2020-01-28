В Україну приїде держсекретар США Помпео

Державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня для зустрічей із владою у рамках запланованої поїздки по п'яти країнах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держдепартаменту США, передають Українські Новини.

Помпео відвідає Київ, де зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім цього, секретар візьме участь у церемонії покладання вінків в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного та громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Великобританія), Мінськ (Білорусь), Ппр-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей.

Помпео несподівано відклав візит в Україну, який був запланований на 3 січня.

Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.