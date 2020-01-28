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28 січня 2020, вівторок, 12:18 9
Зовнішня політика 2020-01-28T12:29:25+02:00
Українські Новини
В Україну приїде держсекретар США Помпео

В Україну приїде держсекретар США Помпео

Надежда Комендантова
Майк Помпео, Держсекретар, США
Помпео. Фото: e-news.su
Помпео. Фото: e-news.su

Державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня для зустрічей із владою у рамках запланованої поїздки по п'яти країнах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держдепартаменту США, передають Українські Новини.

Помпео відвідає Київ, де зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ україни Вадим Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком, щоб підкреслити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім цього, секретар візьме участь у церемонії покладання вінків в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного та громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Великобританія), Мінськ (Білорусь), Ппр-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольної території Донецької і Луганської областей.

Помпео несподівано відклав візит в Україну, який був запланований на 3 січня.

Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

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