Рябошапка вернул трех прокуроров по делам Евромайдана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул прежний состав группы прокуроров по делам преступлений против участников "Революции достоинства" (Евромайдана).

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Таким образом, к делам вновь привлечены Алексей Донской, Игорь Земской, Янис Симонов.

"Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу об убийствах на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинским районным судом генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 27 декабря 2019 года Рябошапка сменил группу прокуроров в деле о причастности 5 экс-беркутовцев к расстрелу активистов Евромайдана.



19 декабря суд отправил под домашний арест подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана Маринченко.