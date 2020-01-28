подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 января 2020, вторник, 10:22 56
Общество 2020-01-28T10:23:31+02:00
Українські Новини
Заболевание птицы гриппом в зонах защиты в Винницкой области не обнаружено, - Госпродпотребслужба

Заболевание птицы гриппом в зонах защиты в Винницкой области не обнаружено, - Госпродпотребслужба

Валерия Драгомирова
Госпродпотребслужба, Птичий грипп, лабораторные исследования, Винницкая область
Птица
Птица

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатирует, что на данный момент заболевание птицы гриппом в зонах защиты и наблюдения в Винницкой области не обнаружено.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"По результатам проведенного клинического осмотра информации о заболеваемости птицы в зонах защиты и наблюдения не установлено", - сказано в нем.

Для проведения лабораторного контроля за гриппом птицы в зоне защиты и зоне наблюдения было отобрано и направлено на исследование 1 920 проб биоматериала от птицы из 39 населенных пунктов и 1-го хозяйства по содержанию водоплавающей птицы, которое находится в зоне наблюдения.

По результатам проведенных лабораторных исследований возбудителя гриппа птицы не обнаружено.

С целью подтверждения статуса благополучия по гриппу осуществляется отбор проб биоматериала из всех птицеводческих комплексов Винницкой области для проведения лабораторных исследований на грипп.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 27 января с момента обнаружения вируса птичьего гриппа было уничтожено 108,688 тыс. голов птицы.

Европейская комиссия приняла решение временно приостановить импорт из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с выявлением птичьего гриппа в Винницкой области.

Также соответствующее решение приняла Беларусь касательно продукции из Винницкой области.

Больше новостей о: Госпродпотребслужба Птичий грипп лабораторные исследования Винницкая область

Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине ...
Беларусь приостановила импорт мяса птицы из Винниц...
Групповое отравление в Волынской области: от токси...
На округе сына Порошенко в Виннице победил тяжелоа...
Кабмин ограничил цену продажи газа для населения
Сегодня большинство спутниковых украинских каналов исчезнет из бесплатного доступа
Новости
Общий госдолг в декабре увеличился до $84,4 млрд 11:39
У студента из Львова коронавирус не нашли: у него обычный насморк 11:29
"Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог 11:27
"Нефтегаз" начал бороться с тараканами 11:25
Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за коронавируса 11:22
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
больше новостей
Из-за вспышки гриппа в 8 областях Украины закрыли школы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok