Заболевание птицы гриппом в зонах защиты в Винницкой области не обнаружено, - Госпродпотребслужба

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей констатирует, что на данный момент заболевание птицы гриппом в зонах защиты и наблюдения в Винницкой области не обнаружено.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"По результатам проведенного клинического осмотра информации о заболеваемости птицы в зонах защиты и наблюдения не установлено", - сказано в нем.

Для проведения лабораторного контроля за гриппом птицы в зоне защиты и зоне наблюдения было отобрано и направлено на исследование 1 920 проб биоматериала от птицы из 39 населенных пунктов и 1-го хозяйства по содержанию водоплавающей птицы, которое находится в зоне наблюдения.

По результатам проведенных лабораторных исследований возбудителя гриппа птицы не обнаружено.

С целью подтверждения статуса благополучия по гриппу осуществляется отбор проб биоматериала из всех птицеводческих комплексов Винницкой области для проведения лабораторных исследований на грипп.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 27 января с момента обнаружения вируса птичьего гриппа было уничтожено 108,688 тыс. голов птицы.

Европейская комиссия приняла решение временно приостановить импорт из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с выявлением птичьего гриппа в Винницкой области.

Также соответствующее решение приняла Беларусь касательно продукции из Винницкой области.