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28 января 2020, вторник, 10:05 68
Политика 2020-01-28T11:30:03+02:00
Українські Новини
Обязательное членство профессиональных журналистов в профильной ассоциации нарушает свободу слова

Обязательное членство профессиональных журналистов в профильной ассоциации нарушает свободу слова

Ольга Фандорина
НСЖУ, Минкультуры Украины
Журналистика. Фото: TV5 Запорожье
Журналистика. Фото: TV5 Запорожье

Правозащитные общественные организации "Платформа прав человека" и "Лаборатория цифровой безопасности" считают что инициатива Министерства культуры, молодежи и спорта об обязательном членстве профессиональных журналистов в профильной ассоциации.

Об этом говорится в совместном анализе, которые подготовили эксперты Александр Бурмагин, Людмила Опришко, Вита Володовская и Максим Дворовой.

"Разный объем прав и гарантий между "журналистами" и "профессиональными журналистами", который зависит от членства в Ассоциации профессиональных журналистов Украины нарушает конституционный запрет на ограничение в правах за принадлежность или не принадлежность к общественных организаций, является непропорциональным ограничением свободы и может быть истолковано, как принудительное участие в объединении и нарушение стандартов свободы ассоциаций", - отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что авторы законопроекта фактически взяли за образец при регулировании журналистской деятельности схему адвокатского самоуправления, что не имеет аналогов в мировой практике.

Правозащитники считают, что разделение журналистов на группы и присваивание им разных прав и гарантий защиты – это принуждение журналистов к вступлению в общественную организацию и непропорциональное вмешательство в свободу выражения взглядов, что нарушает как Конституцию Украины тик и Конвенцию по правам человека.

Как сообщали Українські Новини, секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа.

Томиленко также считает, что Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации. 

Кроме того, глава НСЖУ считает, что цель нового законопроекта Минкульта - установить контроль над СМИ и журналистами.

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