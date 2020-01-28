Это атака на свободу слова: НСЖУ отказался обсуждать законопроект Минкульта о дезинформации

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что законопроект Министерства культуры о медиа является серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в Facebook.

"Национальный союз журналистов является крупнейшим объединением журналистов в Украине и имеет мандат представлять интересы более 17 000 своих членов. От имени тысяч коллег-журналистов официально заявляю: нынешний законопроект Министерства культуры направлен на установление контроля власти над украинским медиа. Эту инициативу мы считаем серьезной атакой на свободу слова и грубым вмешательством в журналистскую деятельность", - написал он.

Глава НСЖУ предлагает правительству прекратить обсуждение и продвижение законопроекта, который подвергается критике как украинскими журналистами, национальными медийными организациями, так и международным сообществом, а также призывает журналистские и другие общественные организации не участвовать в доработке вредного для медиа документа.

Пост Томиленко о законопроекте о медиа. Скриншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Как сообщали Українські Новини, секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа.

Томиленко также считает, что Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой через закон о дезинформации.

Кроме того, глава НСЖУ считает, что цель нового законопроекта Минкульта - установить контроль над СМИ и журналистами.