подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 17:28 64
Силовые структуры 2020-01-27T17:29:20+02:00
Українські Новини
За экс-начальника Одесской полиции Головина внесли залог 0,5 млн гривен

За экс-начальника Одесской полиции Головина внесли залог 0,5 млн гривен

Жора Шокин
Головин, Залог, мера пресечения, Нацполиция Одесской области, Контрабанда сигарет, НАБУ
Дмитрий Головин. Скриншот youtube/Стерненко
Дмитрий Головин. Скриншот youtube/Стерненко

Залогодатель внес за бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина залог в размере 525 500 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Головина Николай Стоянов.

"За него внесли залог, который определил суд. Залог был внесен другим человеком, имя которого я не могу называть", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что защита не согласна с измененной Головину мерой пресечения и подала апелляционную жалобу.

Вместе с тем после внесения залога Головин и дальше будет носить электронный браслет и не сможет выезжать за границу.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд отменил для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.

Правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина.

Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Больше новостей о: Головин Залог мера пресечения Нацполиция Одесской области Контрабанда сигарет НАБУ

Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск
Новости
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Гривна на межбанке продолжает стремительно падать 18:16
Ярославский возьмется за украинские дороги 18:01
Никаких доказательств риска распространения нового коронавируса через товары не зафиксировано, - "Укрпочта" 17:59
Грипп атакует: в Одессе все школы закрыли на карантин 17:50
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok