За экс-начальника Одесской полиции Головина внесли залог 0,5 млн гривен

Залогодатель внес за бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина залог в размере 525 500 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Головина Николай Стоянов.

"За него внесли залог, который определил суд. Залог был внесен другим человеком, имя которого я не могу называть", - сказал адвокат.

При этом он отметил, что защита не согласна с измененной Головину мерой пресечения и подала апелляционную жалобу.

Вместе с тем после внесения залога Головин и дальше будет носить электронный браслет и не сможет выезжать за границу.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд отменил для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.

Правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина.

Он подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.