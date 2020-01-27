За екс-начальника Одеської поліції Головіна внесли заставу 0,5 млн гривень

Заставодавець вніс за колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна заставу в розмірі 525 500 гривень. Про це Українським Новинам повідомив адвокат Головіна Микола Стоянов. "За нього внесли заставу, яку визначив суд. Заставу було внесено іншою людиною, ім'я якої я не можу називати", - сказав адвокат. При цьому він зазначив, що захист не згоден зі зміненим Головіну запобіжним заходом і подав апеляційну скаргу. Разом з тим після внесення застави Головін і далі буде носити електронний браслет і не зможе виїжджати за кордон. Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень. Правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна. Він підозрюється у розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.