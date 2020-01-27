За екс-начальника Одеської поліції Головіна внесли заставу 0,5 млн гривень

Заставодавець вніс за колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна заставу в розмірі 525 500 гривень.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Головіна Микола Стоянов.

"За нього внесли заставу, яку визначив суд. Заставу було внесено іншою людиною, ім'я якої я не можу називати", - сказав адвокат.

При цьому він зазначив, що захист не згоден зі зміненим Головіну запобіжним заходом і подав апеляційну скаргу.

Разом з тим після внесення застави Головін і далі буде носити електронний браслет і не зможе виїжджати за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд скасував для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і обрав йому заставу в розмірі 525 500 гривень.

Правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.

Він підозрюється у розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.