На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ

Бойовики під видом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) зафіксувала дії бойовиків з імітації порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення №3 Петровське.

Бойовики, використовуючи рельєф місцевості і високу рослинність, зайшли на позиції підрозділів ООС, які були звільнені при розведенні, відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Росії.

"Все відбувалося на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, яка, на думку представників збройних формувань Російської Федерації, повинна представити безапеляційні доведення факту порушення тиші з боку Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що метою дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, що в подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або заняттю нових вигідних рубежів бойовиками в зазначеному районі.

Українська сторона звертає увагу окупаційної адміністрації на необхідність дотримання існуючих домовленостей і неприпустимість подібних дій.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ЗСУ Антон Хоба.

Тим часом на Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС.