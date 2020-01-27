підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 17:25 15
Силові структури 2020-01-27T19:30:03+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ

На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, Обстріл бойовиків, обстріли в зоні ООС, війна на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Бойовики під видом Збройних сил України ввечері 26 січня стріляли, імітуючи порушення тиші в межах ділянки розведення у Петровського в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) зафіксувала дії бойовиків з імітації порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення №3 Петровське.

Бойовики, використовуючи рельєф місцевості і високу рослинність, зайшли на позиції підрозділів ООС, які були звільнені при розведенні, відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Росії.

"Все відбувалося на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, яка, на думку представників збройних формувань Російської Федерації, повинна представити безапеляційні доведення факту порушення тиші з боку Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що метою дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, що в подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або заняттю нових вигідних рубежів бойовиками в зазначеному районі.

Українська сторона звертає увагу окупаційної адміністрації на необхідність дотримання існуючих домовленостей і неприпустимість подібних дій.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил від поранень, отриманих під час обстрілу найманців РФ, стало відомо, що загинув командир відділення ЗСУ Антон Хоба.

Тим часом на Донбасі сапери знищили 34 тис. вибухонебезпечних предметів з початку ООС.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС Обстріл бойовиків обстріли в зоні ООС війна на Донбасі

Загибель військових на Донбасі: стало відомо ім'я ...
Через обстріл бойовиків на Донбасі зайнялося село...
Війна на Донбасі: бойовики активізували обстріли, ...
Бойовики обмежили пересування патрулів ОБСЄ на діл...
Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ
Новини
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
У Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР" 18:50
Зеленський в Польщі звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту 18:35
Грип атакує: в Одесі та Бердянську всі школи закрили на карантин 18:30
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
Ярославський має намір займатися українськими дорогами 18:01
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - Моз 14:44
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
У Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok