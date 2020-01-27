Гибель военных на Донбассе: стало известно имя одного из героев

В то время, как в воскресенье 2 украинских военнослужащих погибли и 2 получили боевые травмы в зоне проведения Операции Объединенных сил от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, стало известно, что погиб командир отделения ВСУ Антон Хоба. Об этом говорится на facebook-странице городского головы Шостки Николая Ноги. "На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба, 1992 года рождения. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. На передовой молодой человек был с 2014 года. От имени жителей Шосткинской объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью Героя и молимся за упокой его души", - отмечается в сообщении. Антон Хоба родился в 1992 году, жил в городе Шостка Сумской области, служил в одном из подразделений Вооруженных сил Украины. Антон Хоба. Фото: facebook.com\/Mykola.Noha Как сообщали Українськi Новини, 25 января боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный был ранен.Кроме того, на Донбассе саперы уничтожили 34 тыс. взрывоопасных предметов с начала ООС. Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных на Донбассе словами "война продолжается".