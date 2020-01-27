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27 января 2020, понедельник, 17:10 76
Общество 2020-01-27T17:10:43+02:00
Українські Новини
Украинские туроператоры продолжают продавать путевки в Китай

Украинские туроператоры продолжают продавать путевки в Китай

Валерия Драгомирова
Туроператоры, Путевка, Китай, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Несмотря на то, что количество заразившихся коронавирусом уже превысило две тысячи, украинские туроператоры продолжают продавать путевки на китайский осторов Хайнань. Об этом сообщает "КП в Украине".

Отдых на острове Хайнань туроператоры в последние годы раскручивали как относительно недорогое направление. Однако сейчас туристы массово отказываются от поездок.

"Коллеги говорят, что туристы массово отказываются от поездок, но не все туроператоры хотят аннулировать путевки. Некоторые ссылаются на то, что Министерство иностранных дел официально не запретило летать в Китай, поэтому выставляют штрафы", - рассказала "КП в Украине" директор одного из турагентств Екатерина Павлинская.

Туроператор "Джоин Ап" днем 27 января уже объявил о том, что возвращает всех своих туристов из Китая рейсами 29 января и 1 февраля. Остальным они предложили возврат средств за уже оплаченные туры на ближайшие несколько недель или возможность поменять путевки на другие направления – Египет или Шри-Ланку. От других туроператоров заявлений пока нет.

По словам директора турагенства, сейчас ситуация на острове не самая благоприятная. Как пишут туристы, все заведения общепита закрыты – поесть вне отеля вообще негде.


Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского. 

Кроме того, что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается. 

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