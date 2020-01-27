Українські туроператори продовжують продавати путівки в Китай

Незважаючи на те, що кількість заражених коронавірусом вже перевищила дві тисячі, українські туроператори продовжують продавати путівки на китайський осторів Хайнань. Про це повідомляє "КП в Україні".

Відпочинок на острові Хайнань туроператори в останні роки розкручували як відносно недорогий напрямок. Однак зараз туристи масово відмовляються від поїздок.

"Колеги кажуть, що туристи масово відмовляються від поїздок, але не всі туроператори хочуть анулювати путівки. Деякі посилаються на те, що Міністерство закордонних справ офіційно не заборонило літати в Китай, тому виставляють штрафи", - розповіла "КП в Україні" директор одного з турагентств Катерина Павлінська.

Туроператор "Джоін Ап" вдень 27 січня вже оголосив про те, що повертає всіх своїх туристів з Китаю рейсами 29 січня і 1 лютого. Іншим вони запропонували повернення коштів за вже оплачені тури на найближчі кілька тижнів або можливість поміняти путівки на інші напрями – Єгипет або Шрі-Ланку. Від інших туроператорів заяв поки немає.

За словами директора турагенції, зараз ситуація на острові не найсприятливіша. Як пишуть туристи, всі заклади громадського харчування закриті – поїсти поза готелем взагалі ніде.



Як повідомляли Українські Новини, у Києві зафіксували випадок коронавірусу - але не китайського.



Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.