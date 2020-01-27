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27 января 2020, понедельник, 20:42 254 Дополнено
Общество 2020-01-27T20:42:38+02:00
Українські Новини
Центральный вокзал в Киеве возобновил свою работу после сообщения о минировании

Центральный вокзал в Киеве возобновил свою работу после сообщения о минировании

Елизавета Кесельман
Минирование, Жд вокзал, Центральный ж/д вокзал, Киев, Эвакуация
Киевский вокзал. Фото: retoua.com
Киевский вокзал. Фото: retoua.com

Неизвестный сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы акционерного общества "Укрзализныця", передают Українськi Новини.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - сказано в нем.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.

На данный момент объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

"Укрзализныця" просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

(Новость дополнена подробностями)


Центральный железнодорожный вокзал возобновил работу после ложного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы акционерного общества "Укрзализныця", передают Українськi Новини.

"Центральный железнодорожный вокзал в г. Киеве работает в штатном режиме", - сказано в нем.

В 17:40 специальные службы закончили проверять объект.

Никаких опасных устройств обнаружено не было.

Как сообщали Українськi Новини, ранее о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве сообщал неизвестный 20 декабря 2019 года. 

Также 7 ноября полиция эвакуировала 500 человек из-за сообщений о минировании поезда "Львов - Киев" в Житомирской области.

1 ноября поступило сообщение о минировании сразу Центрального и Южного вокзалов, из-за чего пришлось проводить экстренную эвакуацию.

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