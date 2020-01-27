Спасатели предупредили о сильном гололеде и тумане по Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Украине завтра, 28 января, будут наблюдаться туманы и гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Видимость на дорогах составит 200-500 метров.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, туман, видимость 200-500 м, в Карпатах гололед, на дорогах гололедица", - указано в сообщении.

Перепады температур и туманы: какой будет погода в начале недели.

Как сообщали Українські Новини, синоптик пообещала теплое начало недели и рассказала, когда ждать осадков.

Ранее синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Он будет во многом похож на 2019. То есть с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом. Однако ожидается больше ураганов и наводнений.