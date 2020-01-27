подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 16:52 52
Общество 2020-01-27T16:52:09+02:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о сильном гололеде и тумане по Украине

Спасатели предупредили о сильном гололеде и тумане по Украине

Ольга Фандорина
Туман, Гололед, Спасатели

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в Украине завтра, 28 января, будут наблюдаться туманы и гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Видимость на дорогах составит 200-500 метров.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По прогнозам Укргидрометцентра, ночью и утром 28 января в Украине, кроме северо-востока, туман, видимость 200-500 м, в Карпатах гололед, на дорогах гололедица", - указано в сообщении.

Перепады температур и туманы: какой будет погода в начале недели.

Как сообщали Українські Новини, синоптик пообещала теплое начало недели и рассказала, когда ждать осадков.

Ранее синоптики дали прогноз на весь 2020 год. Он будет во многом похож на 2019. То есть с мягкой зимой, затяжной весной и жарким летом. Однако ожидается больше ураганов и наводнений.

Больше новостей о: Туман Гололед Спасатели

Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск
Новости
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Гривна на межбанке продолжает стремительно падать 18:16
Ярославский возьмется за украинские дороги 18:01
Никаких доказательств риска распространения нового коронавируса через товары не зафиксировано, - "Укрпочта" 17:59
Грипп атакует: в Одессе все школы закрыли на карантин 17:50
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok