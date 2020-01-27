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27 января 2020, понедельник, 14:39 262
Внешняя политика 2020-01-27T14:40:38+02:00
Українські Новини
ПАСЕ пересмотрит полномочия российской делегации

ПАСЕ пересмотрит полномочия российской делегации

Таня Войтюк
ПАСЕ, Украинская делегация, Слуга народа, Алексей Гончаренко, Европейская солидарность, Верховная Рада, Рада
ПАСЕ. Фото: пресс-служба Совета Европы
ПАСЕ. Фото: пресс-служба Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), на которой сегодня, 27 января, встретились представители Украины и России, пересмотрит полномочия российской делегации.

Об этом сообщили члены украинской делегации, депутаты Верховной Рады Евгений Кравчук ("Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), в социальных сетях, передают Українськi Новини.

"Только на заседании ПАСЕ литовский депутат Эмануэлис Зингерис и Мария Голубева из Латвии инициировали challenge of the credentials (пересмотр полномочий) делегации РФ! Эта инициатива получила поддержку значительно более 30 депутатов из 5 национальных делегаций", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.

Об этом сообщил и депутат Гончаренко в своем Telegram-канале.

Пересмотр полномочий пройдет по процедурным и основным принципам. Украинская делегация поддержала инициативу в полном составе. ПАСЕ примет соответствующее решение после обсуждения в комитетах в четверг, 30 января.

Гончаренко добавил, что также была оспорена возможность назначение вице-президентом ассамблеи члена российской делегации Петра Толстого.

Ассамблея намерена принять решение по Толстому в среду, 29 января.

Как сообщали Українськi Новини, Украина собирается дважды обжаловать полномочия России в ПАСЕ.

Напомним, 23 сентября Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

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