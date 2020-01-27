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27 января 2020, понедельник, 14:39 145
Общество 2020-01-27T14:40:25+02:00
Українські Новини
Диагностика возможного заболевания коронавирусом продолжается, - Минздрав

Диагностика возможного заболевания коронавирусом продолжается, - Минздрав

Елена Новикова
Вирус, Китай, Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

В Китае общее количество подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV возросло примерно до 2744, 81 из них погибли. О том, какие меры приняты в Украине для того, чтобы предупредить появление коронавируса в стране, сообщает Министерство здравоохранения.

Сообщается, что Украина продолжает выполнять все технические рекомендации ВОЗ по предупреждению распространения нового коронавируса. В аэропорту Борисполь с 26 января проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

Также МЗУ создало оперативный координационный штаб по привлечению ведущих эпидемиологов, инфекционистов, ученых, реаниматологов, специалистов экстренной медицины и других специалистов.

"На сегодня зафиксировано три подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Два случая не подтвердились. По результатам лабораторного исследования в этих случаях подтвержден грипп. Диагностика третьего случая продолжается", - отмечается в сообщении Минздрава

Как сообщали Українські Новини, коронавирус 2019-nCoV может передаваться от людей без симптомов.

Ранее была опубликована карта вспышек заболевания коронавирусом.

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