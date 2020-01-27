Зеленский уволил Витренко с должности члена набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора группы "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко в должности члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Об этом говорится в указе №23 от 25 января, передают Українськi Новини. Данным указом вносится частичное изменение в статью 1 указа Президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко. Другие подробности не уточняются. Как сообщали Українськi Новини, 11 октября Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома" Найем в "Укроборонпроме" в декабре получил 486,6 тыс. гривен зарплаты