Зеленский уволил Витренко с должности члена набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора группы "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко в должности члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №23 от 25 января, передают Українськi Новини.

Данным указом вносится частичное изменение в статью 1 указа Президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.

Другие подробности не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 11 октября Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома"

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