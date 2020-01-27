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27 января 2020, понедельник, 12:00 100
Политика 2020-01-27T12:00:57+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил Витренко с должности члена набсовета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил Витренко с должности члена набсовета "Укроборонпрома"

Александр Дмитриенко
Укроборонпром, Юрий Витренко, Владимир Зеленский, Набсовет

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора группы "Нефтегаз Украины" Юрия Витренко в должности члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе №23 от 25 января, передают Українськi Новини.

Данным указом вносится частичное изменение в статью 1 указа Президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома" в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.

Другие подробности не уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, 11 октября Зеленский назначил Витренко членом набсовета "Укроборонпрома"

Найем в "Укроборонпроме" в декабре получил 486,6 тыс. гривен зарплаты

 

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