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27 января 2020, понедельник, 10:47 42
Мир 2020-01-27T10:47:13+02:00
Українські Новини
Болтон подтвердил, что Трамп лично задержал Украине военную помощь

Болтон подтвердил, что Трамп лично задержал Украине военную помощь

Ольга Фандорина
Джон Болтон, Военная помощь Украине, Дональд Трамп
Джон Болтон. Фото: commons.wikimedia.org
Джон Болтон. Фото: commons.wikimedia.org

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена. Об этом говорится в книге воспоминаний Болтона, передает The New York Times.

Болтон рассказал, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки, постоянно вспоминая о том, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года.

Трамп в августе сказал Болтону, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 млн долларов военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена. Болтон рассказал о том, как связаное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное презрение Трампа к Украине, а и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.

Напомним, 10 сентября Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона.

Также и Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы.

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