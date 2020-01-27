Болтон подтвердил, что Трамп лично задержал Украине военную помощь

Бывший помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что президент США сам связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Джо Байдена. Об этом говорится в книге воспоминаний Болтона, передает The New York Times.

Болтон рассказал, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки, постоянно вспоминая о том, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года.

Трамп в августе сказал Болтону, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 млн долларов военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена. Болтон рассказал о том, как связаное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное презрение Трампа к Украине, а и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.

Напомним, 10 сентября Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона.

Также и Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы.