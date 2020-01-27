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27 января 2020, понедельник, 11:38 22
Экономика 2020-01-27T11:38:09+02:00
Українські Новини
Бразилия отметила антидемпинговую пошлину на украинские автомобильные шины

Бразилия отметила антидемпинговую пошлину на украинские автомобильные шины

Александр Дмитриенко
Бразилия, Антидемпинговые пошлины, автомобильные шины, Экспорт
Флаг Бразилии. Фото: wikipedia.org
Флаг Бразилии. Фото: wikipedia.org

Бразилия отметила антидемпинговую пошлину в размере 1,23 доллара за кг на импорт автомобильных шин из Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"По результатам пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Бразилию автомобильных шин уполномоченным органом Федеративной Республики Бразилия принято решение о прекращении применения антидемпинговых мер в отношении импорта товаров из Украины... Пятилетний пересмотр антидемпинговых мер в отношении шин автомобильных проводился с января 2019 по январь 2020 года. Уполномоченный орган Федеративной Республики Бразилия пришел к выводу об отсутствии вероятности возобновления демпинга и ущерба из Украины. При этом антидемпинговые меры были продолжены в отношении импорта из Кореи, Таиланда и Тайваня, провинции Китая", - говорится в сообщении.

Таким образом, украинские производители-экспортеры могут поставлять автомобильные шины в Бразилию без уплаты антидемпинговой пошлины.

Антидемпинговые меры в отношении украинских автомобильных шин были применены Бразилией 16 января 2014 года со ставкой антидемпинговой пошлины 1,23 доллара за кг, что привело к прекращению поставок украинских шин в Бразилию.

Согласно сообщению, ориентировочный объем экспорта украинских автомобильных шин до применения антидемпинговых мер составлял около 2 тыс. тонн стоимостью 7,3 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини,Зеленский предложил Бразилии перезапустить совместный космический проект

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