Минэкоэнерго за ограничение использования пластиковых пакетов с 2021

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель призывает депутатов Верховной Рады ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов.

Об этом говорится в сообщении Минэкоэнерго, передают Українськi Новини.

Отмечается, что законопроект находится в комитете по вопросам экологической политики и природопользования на рассмотрении ко второму чтению с 12 ноября 2019 года.

"Ограничение оборота пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, поскольку будет предотвращать их образование. Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы", - цитируется в сообщении Оржель.

Также он обращает внимание на необходимость запрета оксоразлагающихся пакетов, так как они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада на микропластик, который затем попадает в воду и почву.

По мнению министра, необходимо как можно быстрее ограничить использование пластиковых пакетов и ввести в действие запрет с 2021 года.

В то же время Оржель предлагает запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу соответствующего закона.

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