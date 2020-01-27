Минэкоэнерго за ограничение использования пластиковых пакетов с 2021

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель призывает депутатов Верховной Рады ускорить рассмотрение законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов. Об этом говорится в сообщении Минэкоэнерго, передают Українськi Новини. Отмечается, что законопроект находится в комитете по вопросам экологической политики и природопользования на рассмотрении ко второму чтению с 12 ноября 2019 года. "Ограничение оборота пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, поскольку будет предотвращать их образование. Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы", - цитируется в сообщении Оржель. Также он обращает внимание на необходимость запрета оксоразлагающихся пакетов, так как они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада на микропластик, который затем попадает в воду и почву. По мнению министра, необходимо как можно быстрее ограничить использование пластиковых пакетов и ввести в действие запрет с 2021 года. В то же время Оржель предлагает запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу соответствующего закона. Как сообщали Українськi Новини, в число стран, которые больше всех загрязняют мировой океан, вошли Китай, Индонезия и Филиппины. Модельеры заговорили о вреде искуственного меха, которым пытаются заменить натуральный. Тем временем австалийские ученые нашли способ переработки пластика.