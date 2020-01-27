Задымление в Минкультуры: пожарные эвакуируют людей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) эвакуирует людей из здания Министерства культуры из-за задымления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в понедельник в 10:14 в Шевченковском районе столицы по ул. Ивана Франко, 19 на третьем этаже 3-этажного здания, где расположено Министерство культуры, возникло задымление, проводится эвакуация людей.

Указано, что в ходе разведки 2 людей были спасены с 3-го этажа с помощью автолестницы.

В 11:03 пожар площадью 30 м кв. был локализован.

Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГосЧС Киева и 41 человек личного состава.

Ликвидация пожара продолжается.

Как сообщали Українські Новини, в конце октября в центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуировали 40 человек.

Ранее в Киеве в Днепровском районе утром 2 декабря произошел пожар в детском саду №554, в результате которого погиб человек.

Также в Шевченковском районе Киева во вторник, 19 ноября, произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел.