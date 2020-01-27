В центре Киева прогремел взрыв: прохожий нашел пакет с бомбой

В центре Киева по адресу улица Генерала Алмазова, 6 прогремел взрыв. Оказалось, что детонация была контролируемой и никто не пострадал. Все происходило под чутким контролем специалистов.

Вызов на линию экстренных служб поступил в ночь на 25 января. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что на парапете лежит подозрительный предмет. Плоский предмет был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.

В срочном порядке направили необходимые службы. При осмотре предмета взрывотехники приняли решение обезвредить его на месте, так как могла произойти детонация самодельного устройства. Для этого правоохранители осуществили контролируемый взрыв.

Пока работали специалисты патрульные перекрывали движение автомобилей. Каким образом взрывчатка оказалась в центре столицы и остальные подробности происшествия устанавливаются.

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