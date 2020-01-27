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27 января 2020, понедельник, 08:45 173
Происшествия 2020-01-27T08:46:23+02:00
Українські Новини
В центре Киева прогремел взрыв: прохожий нашел пакет с бомбой

В центре Киева прогремел взрыв: прохожий нашел пакет с бомбой

Надежда Комендантова
Взрыв, Бомба, Граната
Взрыв в центре Киева. Фото: Информатор
Взрыв в центре Киева. Фото: Информатор

В центре Киева по адресу улица Генерала Алмазова, 6 прогремел взрыв. Оказалось, что детонация была контролируемой и никто не пострадал. Все происходило под чутким контролем специалистов.

Вызов на линию экстренных служб поступил в ночь на 25 января. Об этом сообщает Информатор.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что на парапете лежит подозрительный предмет. Плоский предмет был перемотан армированным скотчем и из него торчали провода.

В срочном порядке направили необходимые службы. При осмотре предмета взрывотехники приняли решение обезвредить его на месте, так как могла произойти детонация самодельного устройства. Для этого правоохранители осуществили контролируемый взрыв.

Пока работали специалисты патрульные перекрывали движение автомобилей. Каким образом взрывчатка оказалась в центре столицы и остальные подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".

7 января 3 человека госпитализированы в результате взрыва боевой гранаты РГД-5 в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в Одессе.

Также в Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть жертва.

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