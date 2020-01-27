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27 января 2020, понедельник, 08:06 50 Карта
Общество 2020-01-27T08:23:44+02:00
Українські Новини
В Киеве на пол дня перекроют Южный мост: где в Киеве будут пробки

В Киеве на пол дня перекроют Южный мост: где в Киеве будут пробки

Таня Войтюк
Южный мост, Перекрытие дорог, Ограничение движения, Пробки, КГГА, Ремонт
Пробки в Киеве. Фото: Google maps
Пробки в Киеве. Фото: Google maps

В понедельник, 27 января, в Киеве на Южном мосту с 09:00 до 15:00 ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Коммунальщики планируют работать с 09:00 до 15:00 на стороне моста, которая ведет на левый берег. Именно в это время основной поток транспорта двигается в противоположном направлении, поэтому работы не должны спровоцировать большие пробки.

Перекрытие связано с проведением ремонта асфальтового покрытия. Коммунальщики планируют завершить работу за несколько часов.

Движение затруднено в сторону центра на Дарницком, Северном, Южном и мосту "Метро". На Левом берегу пробки образовались на проспекте Бажана.

Пробки в Киеве. Фото: Google maps

Как сообщали Українські Новини, в Киеве увеличат штрафы за парковку, чтобы мотивировать водителей ездить на метро.

Тем временем в столице заработали обновленные эвакуаторы, которые могут забирать машины за 60 секунд, но они вывозят лишь по 2 машины в сутки, хотя могут грузить по 1 автомобилю в минуту.

Напомним, киевская городская электричка также изменит маршрут из-за ремонта.

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