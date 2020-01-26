У Бразилії через зливи загинули 30 людей

Щонайменше 30 людей загинули під час сильних злив у бразильському штаті Мінас-Жерайс, повідомляє BBC.Крім того, зниклими безвісти вважаються 17 осіб, понад 2,5 тис. осіб були евакуйовані зі своїх будинків.Раніше на південному сході Бразилії посилилися проливні дощі. Зокрема, в Белу-Оризонті випало 171 мм опадів, це є найвищим показником за останні 110 років. अत्यधिक बर्षाका कारण ब्राजिलमा १४ को मृत्युhttps:\/\/t.co\/ZgyKHaKbei pic.twitter.com\/v8OcyPGSB0 — Ashakakiran (@ashakakiran) January 26, 2020 Як повідомляли Українські Новини, пожежі в Австралії тривають незважаючи на сильні дощі, град і сніг. Град розбив вікна багатьох будинків і автомобілів. Тільки в столиці Австралії рятувальникам надійшли сотні дзвінків. З вересня пожежі в Австралії призвели до смерті щонайменше 30 осіб, і до руйнування понад 2000 будинків.Раніше в Іспанії через масштабний ураган "Глорія" загинуло 13 осіб, 4 пропали безвісти. Крім того, сильні опади викликали повінь в Тель-Авіві, є загиблі.