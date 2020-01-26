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26 січня 2020, неділя, 21:47 7
Світ 2020-01-26T21:48:15+02:00
Українські Новини
У Бразилії через зливи загинули 30 людей

У Бразилії через зливи загинули 30 людей

Валерия Драгомирова
Дощі, Загиблі, повінь, Бразилія
Бразилія. Фото: Twitter/@ashakakiran
Бразилія. Фото: Twitter/@ashakakiran

Щонайменше 30 людей загинули під час сильних злив у бразильському штаті Мінас-Жерайс, повідомляє BBC.


Крім того, зниклими безвісти вважаються 17 осіб, понад 2,5 тис. осіб були евакуйовані зі своїх будинків.

Раніше на південному сході Бразилії посилилися проливні дощі. Зокрема, в Белу-Оризонті випало 171 мм опадів, це є найвищим показником за останні 110 років.

 

Як повідомляли Українські Новини, пожежі в Австралії тривають незважаючи на сильні дощі, град і сніг.

Град розбив вікна багатьох будинків і автомобілів. Тільки в столиці Австралії рятувальникам надійшли сотні дзвінків.

З вересня пожежі в Австралії призвели до смерті щонайменше 30 осіб, і до руйнування понад 2000 будинків.

Раніше в Іспанії через масштабний ураган "Глорія" загинуло 13 осіб, 4 пропали безвісти.

Крім того, сильні опади викликали повінь в Тель-Авіві, є загиблі.

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