Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

Президент Владимир Зеленский начал двухдневный визит в Польшу для участия в памятных мероприятиях в городе Освенцим, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.



Программой визита также предусмотрена встреча Зеленского с Президентом Польши Анджеем Дудой.



Как сообщали Українськi Новини, 23 января Зеленский прибыл в Израиль, но отказался участвовать в форуме памяти Холокоста, решив уступить место украинской делегации людям, пережившим эту трагедию.



Президент заверил, что отказ от участия в форуме никоим образом не отменяет чествование украинской делегацией памяти жертв трагедии.





От участия в форуме по этой причине отказался Президент Польши Анджей Дуда.

Вместо участия в Форуме Зеленский в кипе возле Стены плача в Иерусалиме помолился за Украину.

Поскольку Зеленский прибыл в Израиль по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц", он решил поделиться с Нетаньяху тремя историями о Холокосте.