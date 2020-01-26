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26 января 2020, воскресенье, 17:43 28
Общество 2020-01-26T17:43:29+02:00
Українські Новини
В Украине нет коронавируса из Китая: Миздрав подготовил порядок реагирования

В Украине нет коронавируса из Китая: Миздрав подготовил порядок реагирования

Ольга Фандорина
Минздрав, Вирус, Коронавирус в Китае
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

В Украине на данный момент не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, который впервые был обнаружен в городе Ухань (Китай), однако Министерство здравоохранения подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Соглано ему, Президент Владимир Зеленский заслушал руководство Министерства здравоохранения относительно ситуации с коронавирусом.

"Министр Зоряна Скалецька сообщила, что сейчас в Украине не зафиксировано заражение этим вирусом. Выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом", - сказано в сообщении.

Скалецкая заявила, что лаборатории и тест-системы готовы для выявления и исключения подозрительных случаев, касающихся китайского коронавируса.

Пр этом, по ее словам, взаимодействие с международными организациями, которые мониторят ситуацию на глобальном, межгосударственном уровне, является ежедневным.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на данный момент налажена постоянная оперативная коммуникация с Пограничной службой, в частности в аэропортах, подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

Президент в свою очередь предложил укомплектовать в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) медицинский штаб или временную службу.

Представители Минздрава добавили, что в настоящее время рассматривается также возможность создания специальной лаборатории для оперативного выявления вирусов.

Как сообщали Українські Новини, китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.

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