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26 января 2020, воскресенье, 14:59 12
Азия 2020-01-26T15:01:30+02:00
Українські Новини
Коронавирус заразен во время инкубационного периода

Коронавирус заразен во время инкубационного периода

Ольга Фандорина
Коронавирус в Китае, Коронавирус, Инкубационный период, распространение эпидемии
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

Новый коронавирус 2019-nCoV является заразным и во время инкубационного периода. Об этом со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя передает The Guardian в воскресенье, 26 января.

Обнаруженное свойство вируса усложняет работу властей по сдерживанию эпидемии, так как инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней.

Информация о характеристиках 2019-nCoV ограничена, поэтому неясно, какие риски могут представлять дальнейшие мутации вируса.

Как сообщали Українські Новини, китайский вирус постепенно приближается к Украине: кто в зоне риска.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.

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