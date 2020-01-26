Компанія Boeing вперше підняла в повітря літак 777Х

Вчора, 25 січня, у місті Еверетт (США) компанія Boeing, яка звільнила свого главу Дениса Мюлленберга, вперше підняла в повітря перший літак 777Х. Про це йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

Нове покоління широкофюзеляжних літаків Boeing 777X спроектовано на базі Boeing 777

У листопаді 2013 року було оголошено про запуск програми 777Х вперше.

Це найдовший з серії далекомагістральних, широкофюзеляжних, дводвигунових літаків компанії. Модель 777-8X буде вміщати до 375 пасажирів, а модель 777-9X - до 425. Ці літаки замовили вже кілька провідних світових авіакомпаній.

Очікується, що він буде самим економним порівняно з іншими цивільними літаками.

Як повідомляли Українські Новини, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) вивчає виявлену проблему з проведенням в моделі Boeing 737 MAX, польоти якого в США тимчасово призупинили.

Раніше МАУ обіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.