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26 січня 2020, неділя, 12:40 13
Америка 2020-01-26T12:53:09+02:00
Українські Новини
Компанія Boeing вперше підняла в повітря літак 777Х

Компанія Boeing вперше підняла в повітря літак 777Х

Анна Рудык
Boeing, Boeing 777, Boeing 777X, компанія Boeing
Boeing 777Х. Фото: Boeing
Boeing 777Х. Фото: Boeing

Вчора, 25 січня, у місті Еверетт (США) компанія Boeing, яка звільнила свого главу Дениса Мюлленберга, вперше підняла в повітря перший літак 777Х. Про це йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

Нове покоління широкофюзеляжних літаків Boeing 777X спроектовано на базі Boeing 777

У листопаді 2013 року було оголошено про запуск програми 777Х вперше.

Це найдовший з серії далекомагістральних, широкофюзеляжних, дводвигунових літаків компанії. Модель 777-8X буде вміщати до 375 пасажирів, а модель 777-9X - до 425. Ці літаки замовили вже кілька провідних світових авіакомпаній.

Очікується, що він буде самим економним порівняно з іншими цивільними літаками.

Як повідомляли Українські Новини, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) вивчає виявлену проблему з проведенням в моделі Boeing 737 MAX, польоти якого в США тимчасово призупинили.

Раніше МАУ обіцяла не використовувати проблемні Boeing MAX без необхідних дозволів.

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