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26 января 2020, воскресенье, 10:58 12
Президент 2020-01-26T10:59:32+02:00
Українські Новини
Зеленский встретится с Дудой в рамках рабочего визита в Польшу

Зеленский встретится с Дудой в рамках рабочего визита в Польшу

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Польша-Украина, Украина-Польша, Анджей Дуда
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

26-27 января Президент Украины Владимир Зеленский, который вчера отметил 42-й день рождения, посетит Польшу с рабочим визитом, где встретится с президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Так, сообщается, что Зеленский примет участие в ряде мероприятий. В частности, в мероприятиях, которые пройдут в городе Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

"26-27 января Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поделился с премьером Израиля историей евреев из своей семьи.

Ранее, 23 января, Зеленский прибыл в Израиль, но отказался участвовать в форуме памяти Холокоста, решив уступить место украинской делегации людям, пережившим эту трагедию.

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