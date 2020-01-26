Зеленский встретится с Дудой в рамках рабочего визита в Польшу

26-27 января Президент Украины Владимир Зеленский, который вчера отметил 42-й день рождения, посетит Польшу с рабочим визитом, где встретится с президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Так, сообщается, что Зеленский примет участие в ряде мероприятий. В частности, в мероприятиях, которые пройдут в городе Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

"26-27 января Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в г. Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча с Президентом Польши Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский поделился с премьером Израиля историей евреев из своей семьи.

Ранее, 23 января, Зеленский прибыл в Израиль, но отказался участвовать в форуме памяти Холокоста, решив уступить место украинской делегации людям, пережившим эту трагедию.