На Броварской трассе Renault на скорости влетел в Kia, есть погибшие

Вчера вечером, 25 января, под Киевом на Броварской трассе произошла серьезная авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщает Информатор.

Так, согласно предварительной информации, Renault на большой скорости двигался в сторону Броваров из Киева. В какой-то момент водитель потерял управление и перелетел через разделительный газон на встречную полосу. Там автомобиль протаранил в бок Kia, отбросив того в кювет, и перевернулся. ДТП произошла возле птицефабрики.

Как сообщает издание, пассажирка Kia погибла на месте. Также в больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще одного пассажира Kia и водителя Renault. Причины аварии устанавливает следствие.

Смертельная авария на Броварской трассе. Фото: Информатор

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