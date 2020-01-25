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  • Франция и США намерены эвакуировать своих граждан из китайского Уханя
25 января 2020, суббота, 23:15 12
Мир 2020-01-25T23:15:01+02:00
Українські Новини
Франция и США намерены эвакуировать своих граждан из китайского Уханя

Франция и США намерены эвакуировать своих граждан из китайского Уханя

Валерия Драгомирова
Франция, США, Ухань, Коронавирус
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Правительства Франции и США организовывают вывоз своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром нового коронавируса. Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на электронное письмо французского консульства в Ухане, передает "DW".


Диппредставительство в сотрудничестве с китайскими властями организует автобусы для вывоза своих граждан из изолированного города.

"Граждан Франции и их китайских или иностранных супружеских партнеров с детьми" планируют перевезти из Уханя в город Чанша в соседней китайской провинции Хунань, отмечается в письме.

В Ухане проживает крупная французская община из-за размещения в городе совместных предприятий автомобильных компаний PSA и Renault-Nissan с китайским автопроизводителем Dongfeng.

Накануне о намерении вывезти сотрудников консульства США и их семей из города объявил Вашингтон. Посольство США в Пекине объяснил этот шаг "переполненными больницами" и логистическими проблемами в изолированном Ухане.

На воскресенье, 26 января, запланирован чартерный рейс самолета на 230 пассажиров, которым эвакуируют американских дипломатов, членов их семей и других американцев с Уханя, сообщает издание Wall Street Journal.

Этот шаг был согласован с министерством иностранных дел Китая и другими ведомствами страны.

Между тем Россия ведет переговоры с Китаем о возможной эвакуации своих граждан из Уханя и провинции Хубэй.

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