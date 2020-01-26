Франція і США мають намір евакуювати своїх громадян з китайського Уханю

Уряди Франції та США організовують вивіз своїх громадян з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром нового коронавірусу. Про це повідомляє гонконзьке видання South China Morning Post з посиланням на електронний лист французького консульства в Ухані, передає "DW".



Диппредставництво у співпраці з китайськими властями організовує автобуси для вивозу своїх громадян з ізольованого міста.

"Громадян Франції та їх китайських або іноземних подружніх партнерів з дітьми" планують перевезти з Уханя в місто Чанша в сусідній китайській провінції Хунань, наголошується в листі.



В Ухані проживає велика французька громада через розміщення в місті спільних підприємств автомобільних компаній PSA і Renault-Nissan з китайським автовиробником Dongfeng.



Напередодні про намір вивезти співробітників консульства США та їхніх сімей з міста оголосив Вашингтон. Посольство США в Пекіні пояснило цей крок "переповненими лікарнями" і логістичними проблемами в ізольованому Ухані.

На неділю, 26 січня, заплановано чартерний рейс літака на 230 пасажирів, яким евакуюють американських дипломатів, членів їх сімей та інших американців з Уханя, повідомляє видання Wall Street Journal.

Цей крок був узгоджений з міністерством закордонних справ Китаю та іншими відомствами країни.



Між тим Росія веде переговори з Китаєм про можливу евакуацію своїх громадян з Уханя і провінції Хубей.



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