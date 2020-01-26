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26 січня 2020, неділя, 00:01 4
Світ 2020-01-26T00:01:32+02:00
Українські Новини
Франція і США мають намір евакуювати своїх громадян з китайського Уханю

Франція і США мають намір евакуювати своїх громадян з китайського Уханю

Валерия Драгомирова
США, Франція, Евакуація, Ухань, Коронавірус
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Уряди Франції та США організовують вивіз своїх громадян з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром нового коронавірусу. Про це повідомляє гонконзьке видання South China Morning Post з посиланням на електронний лист французького консульства в Ухані, передає "DW".


Диппредставництво у співпраці з китайськими властями організовує автобуси для вивозу своїх громадян з ізольованого міста.

"Громадян Франції та їх китайських або іноземних подружніх партнерів з дітьми" планують перевезти з Уханя в місто Чанша в сусідній китайській провінції Хунань, наголошується в листі.

В Ухані проживає велика французька громада через розміщення в місті спільних підприємств автомобільних компаній PSA і Renault-Nissan з китайським автовиробником Dongfeng.

Напередодні про намір вивезти співробітників консульства США та їхніх сімей з міста оголосив Вашингтон. Посольство США в Пекіні пояснило цей крок "переповненими лікарнями" і логістичними проблемами в ізольованому Ухані.

На неділю, 26 січня, заплановано чартерний рейс літака на 230 пасажирів, яким евакуюють американських дипломатів, членів їх сімей та інших американців з Уханя, повідомляє видання Wall Street Journal.

Цей крок був узгоджений з міністерством закордонних справ Китаю та іншими відомствами країни.

Між тим Росія веде переговори з Китаєм про можливу евакуацію своїх громадян з Уханя і провінції Хубей.

Як повідомляли Українські Новини, в Європі підтвердили перші три випадки коронавірусу.

Також з'явився перший знімок нового коронавірусу пневмонії з Китаю.

Крім того, що являє собою смертельний коронавірус і як він передається.

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