В "Борисполе" всем пассажирам из Китая будут мерить температуру

Уже завтра, 26 января, в аэропорту "Борисполь" пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - говорится в сообщении.



В Минздраве отметили, что в субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

В министерстве также отметили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Рекомендации как снизить риск инфицирования коронавирусом. Фото: Facebook/Минздрав





Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение коронавирусом.



Кроме того, в Европе подтвердили первые три случая коронавируса.





Тем временем Комаровский рассказал, опасно ли получать посылки из Китая.