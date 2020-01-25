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25 января 2020, суббота, 22:16 27
Общество 2020-01-25T22:16:02+02:00
Українські Новини
В "Борисполе" всем пассажирам из Китая будут мерить температуру

В "Борисполе" всем пассажирам из Китая будут мерить температуру

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Министерство здравоохранения Украины, Аэропорт Борисполь, Коронавирус
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины

Уже завтра, 26 января, в аэропорту "Борисполь" пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", - говорится в сообщении.


В Минздраве отметили, что в субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

В министерстве также отметили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

Рекомендации как снизить риск инфицирования коронавирусом. Фото: Facebook/МинздравРекомендации как снизить риск инфицирования коронавирусом. Фото: Facebook/Минздрав



Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение коронавирусом. 

Кроме того, в Европе подтвердили первые три случая коронавируса.


Тем временем Комаровский рассказал, опасно ли получать посылки из Китая.

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