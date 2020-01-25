У "Борисполі" всім пасажирам з Китаю будуть міряти температуру

Вже завтра, 26 січня, в аеропорту "Бориспіль" пасажири на прямі рейси з Китаю будуть проходити температурний скринінг.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в Facebook.

"З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль почнеться температурний скринінг пасажирів на прямі рейси з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами", - йдеться в повідомленні.



У МОЗ зазначили, що в суботу Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації зі скринінгу на пунктах в'їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавіруса.

У міністерстві також зазначили, що для мінімізації ризику інфікування коронавіруса ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ.

Рекомендації як знизити ризик інфікування коронавірусом. Фото: Facebook/Моз

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксували три випадки підозри на зараження коронавірусом.



Крім того, в Європі підтвердили перші три випадки коронавірусу.



Тим часом Комаровський розповів, чи небезпечно отримувати товар з Китаю.