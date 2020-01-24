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24 января 2020, пятница, 23:45 32
Силовые структуры 2020-01-24T23:54:41+02:00
Українські Новини
Венедиктова записала видео, где прокомментировала поведение Порошенко в ГБР

Венедиктова записала видео, где прокомментировала поведение Порошенко в ГБР

Валерия Драгомирова
ГБР, Ирина Венедиктова, Допрос, Порошенко Петр

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова записала видеообращение по поводу допроса Петра Порошенко 24 января в ее ведомстве.

Обращение главы ГБР выложено на сайте Бюро и в YouTube.

Что касается недопуска народных депутатов в помещение ГБР, Венедиктова заметила, что на это есть решение Конституционного суда Украины от 10 апреля 2003 года. В нем четко указаны нормы допуска в помещения зданий с учетом режима допуска.

Затем чиновница перешла к теме обращений семей Небесной сотни, которые тоже подтянулись на допрос.

"...Сообщаю, что сегодня следователи подразделения в делах Майдана пытались взять это обращение и зарегистрировать. Обращались непосредственно к Петру Алексеевичу, но получали ответ, что он это сделает способом, который пожелает. На все обращения граждан, поступающие в ГБР по почте, на ящик, через канцелярию, через следователей, мы отвечаем в четко установленный законом срок. Поэтому здесь не надо манипулировать - мы отвечаем на обращения абсолютно всех граждан", - заверила директор ГБР.

Также она добавила, что всегда открыта для диалога с семьями Небесной сотни, что она и демонстрировала личными встречами.

В конце Венедиктова обратилась к Порошенко.

"...Я хочу сообщить Петру Алексеевичу: я не буду общаться по телефону. И не ищите любой другой повод, вроде обращений граждан. Я не руковожу органом досудебного расследования, поэтому, пожалуйста, обо всех уголовных производствах, по которым вы проходите свидетелем, общайтесь со следователями. Давайте начинать жить по закону, давайте начинать уважать закон и давайте каждый начнет с себя!" - завершила Венедиктова.



Как сообщали Українські Новини, ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене. 

Также Порошенко назвал не пустивших его депутатов в ГБР сотрудников "не украинцами" и "не полицейскими".

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