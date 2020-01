Кто есть кто на Евровидении-2020: что за музыканты будут участвовать в Нацотборе

После того, как стали известны имена 16 исполнителей, которые будут участвовать в Наицональном отборе Евровидения-2020, Українські Новини подробнее узнали об артистах, которые поборются за право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Группа [О]. Играют инди-поп будущего. Они сам придумали такое определение и гордятся этим. Экспериментируют с электроникой, фанком. инди и другими стилями. Необычным названием группа обязана первым буквам имен участников - Оли Чернышовой и Саши (Олександра) Каспрова.

KHAYAT. Уже известен украинцам по прошлогоднему Национальному отбору. В июне 2019 года выпустил дебютный альбом KHMIL'. Релиз - это смесь электронной музыки, этнических и восточных мотивов. KHAYAT в своих композициях использует народные инструменты - дудук, дарбуку, тибетскую чащу и другие. Музыка смешивается со звуками повседневности - двигателем автомобиля, метро, свистком кухонного чайника.

Assol. Настоящее имя Катерина Гуменюк. На сцене с самого детства. Раньше ее карьеру вокалистки поддерживал отец-бизнесмен из Донецка. Девушка участвовала в шестом сезоне талант-шоу "Голос країни", но до финала не дошла. Раньше ее клипы можно было увидеть по телевидению.

CLOUDLESS. Группа, которая записала санудтрек с сериалу "Школа". У исполнителей уже есть два альбома - "Маяк" и "МІЖСВІТАМИ". На сцену Нацотбора ребята выйдут с новым вокалистом. CLOUDLESS уже заявили, с какой песней будут участвовать в конкурсе.

GARNA. Настоящее имя - Алена Левашева. Раньше была солисткой современного оркестра Prime Orchestra. Продюсирует ее сольную карьеру Алексей Хорольский. Алена исполняет собственные песни и является солисткой кавер-проекта Manera. На Национальный отбор она идет с композицией Who We Are?.

Katya Chilly. Екатерина Боголюбова на сцене с 1996 года. Выпустила несколько студийных альбомов, выступала на MTV, BBC и многих сценах в Великобритании. Исполняет как народные, так и написанные для нее песни. Недавно заявила о себе, прияв участие в вокальном конкурсе "Голос країни", и заполнилась сильным и вокальными выступлениями народных песен.

FO SHO. Хип-хоп проект трех сестер-афроукраинок. Бетти, Мириам и Сиона исполняют классический хип-хоп с элементами соула и R&B. Тесты пишет старшая сестра Бетти, которая к тому же имеет медицинское образование. Она уже имела отношение к Национальному отбору на Евровидение - как бек-воклистка TAYANNA. Группа уже выступала на Atlas Weekend и понравилась публике. Их песня для Нацотбора - BLCK SQR.

David Axelrod. Настоящее имя Владимир Ткаченко. Выступал на многих вокальных конкурсах и талант-шоу, но потом решил взять имя и фамилию деда и начать творчество с чистого листа. На Национальном отборе он будет выступать с песней "HORIZON". По признанию певца, он написал эту романтичную балладу, когда узнал, что его жена ждет ребенка.

Александр Порядинський. Победитель вокального шоу "Х-фактор". Уже известна песня, с которой он планирует покорять Евровидение - Savior.

TVORCHI. Афро-украинский дуэт, играющий электронную музыку. За два года существования группа, которую основали украинец Андрей Грицуляк и нигериец Джеффри Кенни, выпустила два студийных альбома. На данный момент главный хит группы - песня Believe. По словам исполнителей, бюджет съемок клипа на эту песню составил 100 долларов США.

GIO. настоящее имя Гио Дарахвелидзе. Он родом из Грузии, но много лет работает в Украине. Участвовал в вокальных шоу "Х-Фактор" и "Голос країни". Выступал на многих музыкальных фестивалях и весте с оркестром Lords of The Sound. На На национальном отборе будет выступать с песней Feeling so Lost.

Jerry Heil. Настоящее имя Яна Шемаева. Звезда YouTube, обладательница титулов "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Ее песни - и в первую очередь хит "# ОХРАНА_ОТМЕНА" - это меткая социальная сатира.

Krut. Настояще имя - Марина Круть. Бандуристка, вокалистка и автор собственных песен. Её творчество - это синтез электронной музыки, традиционного инструмента и необычного вокала. Krut показывает, что бандура может звучать по-современному.

Элина Иващенко. Победительница вокальных шоу "Х-Фактор" и "Голос. Дети". На национальном отбое она собирается исполнять ту же песню, которую пела в финале "Х-Фактор".

Go-A. С 2012 года группа играет электрофолк и вступает на фестивалях Koktebel Jazz Fest, Гогольфест, Країни Мрій, Белые ночи. В своем творчестве музыканты сочетают украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

MOONZOO feat. F.M.F. Surе. Группа, соединила американский рэп с со стилем Sad Dance ("танцевальная музыка для тех, кому невесело"). Вместе музыканты записали всего три трека, с одним из которых они собираются отправиться на Национальной отбор.

