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24 січня 2020, пʼятниця, 16:54 10
Азія 2020-01-24T16:57:21+02:00
Українські Новини
Найтуристичнішу частину Китайської стіни закрили для туристів

Найтуристичнішу частину Китайської стіни закрили для туристів

Ольга Фандорина
Велика Китайська стіна, Коронавірус, Інфікування, коронавірус в Китаї
Велика Китайська стіна. Фото: livingintravels.com
Велика Китайська стіна. Фото: livingintravels.com

З-за поширення нового небезпечного для життя коронавіруса в Пекіні вирішили закрити самий відвідуваний ділянку Великої Китайської Стіни - Бадалін. Про це повідомляє Reuters.

Деякі ділянки Великої стіни будуть закриті з суботи, 25 січня, на перевалі Цзюйюн, у Пекіна. В деяких місцях у відвідувачів будуть вимірювати температуру. Крім цього Міністерство культури і туризму Китаю закликало туристичні агентства призупинити продаж турпакетів по країні і за її межами.

Також в Пекіні закрили відомі храми, в тому числі храм Лами, а також Заборонене місто, який є самою відомою туристичною пам'яткою столиці.

Раніше поширився коронавірус вже призвів до смерті 18 осіб і інфікування більше шестисот в Китаї, а також ще сімох країнах. Є ймовірність того, що хворих гораздно більше, але через незначні симптоми вони не звертаються за допомогою.

Українські Новини розповідали, передається вірус поштою можна замовляти товари на AliExpress.

Нагадаємо, через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ.

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