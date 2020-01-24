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  • У Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії
24 січня 2020, пʼятниця, 16:13 9
Світ 2020-01-24T16:32:31+02:00
Українські Новини
У Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії

У Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії

Ольга Фандорина
Коронавірус, Китай, Лікування, коронавірус в Китаї
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn

В Шанхаї лікарі вилікували першого пацієнта, якому раніше був поставлений діагноз пневмонія, викликана новим різновидом коронавіруса. Про це повідомляє інформагентство Sina.

Медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку. Вона деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса. 10 січня жінка відчула нездужання, що супроводжувалося підвищеною температурою тіла, а 12 січня вона повернулася в Шанхай і ввечері 15 січня її госпіталізували.

Лікування пацієнтки проводили в міській лікарні. Її самопочуття поступово поліпшувався. Після того, як температура тіла жінки протягом шести днів трималася в межах норми, лікарі провели кілька тестів на наявність коронавіруса.

Обидва тести показали негативний результат. Лікарі прийшли до висновку, що запалення було повністю усунуто і пацієнтку виписали додому.

Раніше поширився коронавірус вже призвів до смерті 18 осіб і інфікування більше шестисот в Китаї, а також ще сімох країнах. Є ймовірність того, що хворих гораздно більше, але з-за незначно проявилися симптоми вони не звертаються за допомогою

Українські Новини розповідали, передається вірус поштою можна замовляти товари на AliExpress.

Нагадаємо, із-за спалаху коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди Моз.

 
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