У Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії

В Шанхаї лікарі вилікували першого пацієнта, якому раніше був поставлений діагноз пневмонія, викликана новим різновидом коронавіруса. Про це повідомляє інформагентство Sina.

Медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку. Вона деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса. 10 січня жінка відчула нездужання, що супроводжувалося підвищеною температурою тіла, а 12 січня вона повернулася в Шанхай і ввечері 15 січня її госпіталізували.

Лікування пацієнтки проводили в міській лікарні. Її самопочуття поступово поліпшувався. Після того, як температура тіла жінки протягом шести днів трималася в межах норми, лікарі провели кілька тестів на наявність коронавіруса.

Обидва тести показали негативний результат. Лікарі прийшли до висновку, що запалення було повністю усунуто і пацієнтку виписали додому.