У Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії

В Шанхаї лікарі вилікували першого пацієнта, якому раніше був поставлений діагноз пневмонія, викликана новим різновидом коронавіруса. Про це повідомляє інформагентство Sina. Медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку. Вона деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавіруса. 10 січня жінка відчула нездужання, що супроводжувалося підвищеною температурою тіла, а 12 січня вона повернулася в Шанхай і ввечері 15 січня її госпіталізували. Лікування пацієнтки проводили в міській лікарні. Її самопочуття поступово поліпшувався. Після того, як температура тіла жінки протягом шести днів трималася в межах норми, лікарі провели кілька тестів на наявність коронавіруса. Обидва тести показали негативний результат. Лікарі прийшли до висновку, що запалення було повністю усунуто і пацієнтку виписали додому. Раніше поширився коронавірус вже призвів до смерті 18 осіб і інфікування більше шестисот в Китаї, а також ще сімох країнах. Є ймовірність того, що хворих гораздно більше, але з-за незначно проявилися симптоми вони не звертаються за допомогою Українські Новини розповідали, передається вірус поштою можна замовляти товари на AliExpress. Нагадаємо, із-за спалаху коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди Моз.