Netflix выпустит документальны фильм о жизни Тейлор Свифт

На кинофестивале Sundance Film Festival 23 января, состоялась премьера фильма "Miss Americana" о жизни Тейлор Свифт.

Певица разместила трейлер фильма на своем канале на YouTube.

Судя по кадрам в трейлере, фильм обещает быть весьма откровенным. Певица рассказывает, каково это – быть "хорошей" девочкой, которая улыбается всем под прицелом фотокамер и ежедневно соответствовать ожиданиям окружающих.

В трейлере певица Тейлор Свифт появляется в разных образах и настроениях: плачущая, смеющуюся взахлеб, путешествующая с любимыми кошками в рюкзаке за спиной.

В ленте показаны концертные записи, бэкстейдж-съемки и размышления Свифт о творчестве и личной жизни.

На Netflix Miss Americana появится уже 31 января.

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