Netflix выпустит документальны фильм о жизни Тейлор Свифт

На кинофестивале Sundance Film Festival 23 января, состоялась премьера фильма "Miss Americana" о жизни Тейлор Свифт. Певица разместила трейлер фильма на своем канале на YouTube. Судя по кадрам в трейлере, фильм обещает быть весьма откровенным. Певица рассказывает, каково это – быть "хорошей" девочкой, которая улыбается всем под прицелом фотокамер и ежедневно соответствовать ожиданиям окружающих. В трейлере певица Тейлор Свифт появляется в разных образах и настроениях: плачущая, смеющуюся взахлеб, путешествующая с любимыми кошками в рюкзаке за спиной. В ленте показаны концертные записи, бэкстейдж-съемки и размышления Свифт о творчестве и личной жизни. На Netflix Miss Americana появится уже 31 января. Как сообщали Українські Новини, опубликован новый трейлер триллера "Секция ритма": когда фильм покажут в Украине. Также обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture. Тем временем фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко выйдет на экраны 12 марта 2020 года. А режиссер "Дюнкерка" и "Интерстеллера" выпустил трейлер нового фильма с Робертом Паттинсоном.