подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Netflix выпустит документальны фильм о жизни Тейлор Свифт
24 января 2020, пятница, 15:45 19
Жизнь 2020-01-24T15:47:16+02:00
Українські Новини
Netflix выпустит документальны фильм о жизни Тейлор Свифт

Netflix выпустит документальны фильм о жизни Тейлор Свифт

Таня Войтюк
Трейлер, Тейлор Свифт, Документальный фильм, Фильм, Netflix

На кинофестивале Sundance Film Festival 23 января, состоялась премьера фильма "Miss Americana" о жизни Тейлор Свифт.

Певица разместила трейлер фильма на своем канале на YouTube.

Судя по кадрам в трейлере, фильм обещает быть весьма откровенным. Певица рассказывает, каково это – быть "хорошей" девочкой, которая улыбается всем под прицелом фотокамер и ежедневно соответствовать ожиданиям окружающих.

В трейлере певица Тейлор Свифт появляется в разных образах и настроениях: плачущая, смеющуюся взахлеб, путешествующая с любимыми кошками в рюкзаке за спиной.

В ленте показаны концертные записи, бэкстейдж-съемки и размышления Свифт о творчестве и личной жизни.

На Netflix Miss Americana появится уже 31 января.

Как сообщали Українські Новини, опубликован новый трейлер триллера "Секция ритма": когда фильм покажут в Украине.

Также обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture.

Тем временем фильм "Толока" на основе баллады Тараса Шевченко выйдет на экраны 12 марта 2020 года.

А режиссер "Дюнкерка" и "Интерстеллера" выпустил трейлер нового фильма с Робертом Паттинсоном.

Больше новостей о: Трейлер Тейлор Свифт Документальный фильм Фильм Netflix

Опубликован новый трейлер триллера "Секция ритма":...
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемы...
Автор фильмов о Хиллари Клинтон и Бараке Обаме сни...
На следующей неделе в прокат выходит неполиткоррек...
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Раде предложили вернуть на доработку законопроект о медиа
Новости
Гончарук с Кобелевым на совещаниях Кабмина придумывали схемы для МВФ: появилась новая прослушка 17:06
Самую посещаемую часть Китайской стены закрыли для туристов 16:54
Актер Виктор Логинов в сериале
Главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину 16:47
После допроса Порошенко рассказал, что ГБР читает его переписку 16:39
Возле Донецка разоблачили женщин-информаторов "ДНР" 16:20
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
Индийский металлургический магнат Лакшми Миттал положительно "потрясен" работой премьера Гончарука 11:05
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
больше новостей
Офис генпрокурора открыл дело по факту умышленного убийство во время подрыва донецкого аэропорта боевиками
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok