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  • Из-за коронавируса бой украинского боксера перенесли из Китая в США
24 января 2020, пятница, 15:35 69
Спорт 2020-01-24T15:41:29+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса бой украинского боксера перенесли из Китая в США

Из-за коронавируса бой украинского боксера перенесли из Китая в США

Елизавета Кесельман
Спорт, Бокс, Большой бокс, Виктор Постол, Коронавирус, Вспышка эпидемии
Украинский боксер Виктор Постол.Фото: Википедия
Украинский боксер Виктор Постол.Фото: Википедия

После масштабной вспышки коронавируса, которая вышла за пределы Китая и уже подбирается к Украине, бой украинского боксера Виктора Постола с американцем Хосе Карлосом Рамиресом перенесли в США из-за эпидемии. Об этом передает Sport Arena.

Отмечается, что сначала должен был пройти на китайском острове Хайнань 2 февраля, однаок бой перенесли из Китая в США. Сейчас новая дата проведения поединка неизвестна.

"К сожалению, ради нашей безопасности Top Rank и ESPN перенесли бой из Китая. Поединок состоится, но в США", — написал Рамирес в своем инстаграме.

Ранее состоялось взвешивание боксеров. Оба бойца вписались в лимит веса. Украинец показал вес в 66,3 кг, американец — в 69,4 кг.

Что известно о Викторе Постоле

Виктор Постол - украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг). Чемпион мира по версии WBC (2015—2016) в 1-м полусреднем весе.

  • 18 декабря 2011 года в Запорожье во Дворце спорта состоялся бой за вакантный титул WBC International Silver между многообещающим боксер "Elite Boxing Promotion" Виктором Постолом (16-0, 8 КО) и российским боксером Кареном Тевосяном (19-4-3, 10 КО). Результат этого боя — победа Постола единогласным решением с разгромным счётом: 120—107 (дважды) и 119—108. Таким образов Виктор завоевал свой первый титул, первый пояс. Позднее Виктор в интервью не раз признавался, что именно тогда понял, что он может и должен стать чемпионом мира.
  • В 2012 году Постол победил по очкам американца, Демаркуса Корли.
  • 27 июня 2012 года в Киеве чемпион провел первую защиту титула одержав уверенную победу единогласным решением судей над Иваном Менди (25-3-1, 13 КО) из Франции. По итогам двенадцати раундов все судьи оценили встречу 117—111 в пользу украинца.
  • 27 октября 2012 года в главном событии боксерского вечера в киевском спорткомплексе "SportLife" в очень упорном бою Виктор Постол (20-0, 9 КО) одержал свою главную на тот момент в карьере победу над экс-чемпионом мира американцем ДеМаркусом Корли (39-20-1, 23 КО). Постол осторожно действовал в первой трети поединка, и в начальных раундах преимущество было за Корли. Но по ходу встречи украинец начал действовать более активно, а осторожный Чоп-Чоп не стал идти на обострение. Наиболее успешно Постол пользовался джэбом, Корли же лучшего всего удавались удары навстречу после уклонов. Заключительные два раунда противники провели в более открытой манере, и в разменах преимущество было на стороне Постола.
  • 17 мая 2014 года Постол завоевал статус обязательного претендента на чемпионский титул, нокаутировав турка, Сельчука Айдына.
  • В последнем поединке в 2019 году,  украинский боксер единогласным решением судей одержал победу над Мохамедом Мимуном (21-2, 12 КО).

Как сообщали Українськ Новини, в 2019 году украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире.

Также погибшая ранее под поездом девушка, оказалась юной чемпионкой Украины по боксу.

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