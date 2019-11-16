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16 ноября 2019, суббота, 17:40 89
Происшествия 2019-11-16T17:40:25+02:00
Українські Новини
Погибшая под поездом девушка оказалась юной чемпионкой Украины по боксу

Погибшая под поездом девушка оказалась юной чемпионкой Украины по боксу

Бокс, Смерть под поездом, Смерть пешехода
Алина Булах. Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation
Алина Булах. Фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Несчастный случай произошел еще в четверг, 14 ноября. По спецлинии 102 поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил человека, сообщили в полиции киевской области. Впоследствии стало известно, что погибшая - боксер Амина Булах.18-летняя спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. Об этом сообщила Украинская федерация бокса.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках. Девушка не услышала приближении поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Она погибла на месте происшествия.

В сентябре этого года Амина выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в столице Болгарии Софии.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Прощание с Аминой состоится 16 ноября, в 12:00 в городе Кропивницкий, по адресу: ул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.

Также на Львовщине поезд сбил 17-летнюю девушку насмерть.

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