Погибшая под поездом девушка оказалась юной чемпионкой Украины по боксу

Несчастный случай произошел еще в четверг, 14 ноября. По спецлинии 102 поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил человека, сообщили в полиции киевской области. Впоследствии стало известно, что погибшая - боксер Амина Булах.18-летняя спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. Об этом сообщила Украинская федерация бокса.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках. Девушка не услышала приближении поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Она погибла на месте происшествия.

В сентябре этого года Амина выиграла бронзу молодежного чемпионата Европы в столице Болгарии Софии.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Прощание с Аминой состоится 16 ноября, в 12:00 в городе Кропивницкий, по адресу: ул. Волкова 6, корпус 4, кв. 4.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом поезд сбил 21-летнего парня, который шел в наушниках.